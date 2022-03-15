朝野雙方都同意的彻查大莊洞真相，除特檢之外別無他法. March. 15, 2022 07:48. . 韓國當選總統尹錫悅13日就大莊洞舞弊疑案表示：「不管采取任何措施，必須徹底查明腐敗真相。必須查明，不能有貓膩。」這是針對共同民主黨院內代表尹昊重此前表示「3月臨時國會可以處理大莊洞特別檢查法案」的回應。尹錫悅雖然沒有具體提及以何種方式查明大莊洞疑案的真相，但檢方的調查已失去了信任，實施特檢不可避免。 朝野在大選前都同意實施特檢。但是，圍繞特檢組成方法等細節內容展開政治攻防戰，拖延時間。共同民主黨主張，除法務部次官、法院行政處次長、大韓律師協會會長外，朝野各出兩人，組成7人推薦委員會推薦特檢候選人。相反，國民力量黨方面提出，包括法務次官在內的推薦委員會由於朝野分配不平衡，提出了如果大韓律師協會推薦4名特檢候選人，朝野通過協商壓縮至2人，由總統任命其中一人的方案。在過去的14次特檢中，國會、司法部、律師團體等通過多種組合推薦了特檢候選人。如果朝野有意施特檢，完全可以推薦中立的特檢。 就調查範圍，朝野各執己見。共同民主黨本月3日提出了對尹錫悅擔任大檢察廳中央調查科長時平息了大莊洞開發商對儲蓄銀行非法貸款調查一事進行調查的法案。去年9月，國民力量黨則針對共同民主黨總統候選人李在明擔任城南市長時向開發商提供了特惠的嫌疑，提出了對此進行調查的特檢法。要求只調查李在明或尹錫悅疑惑中任何一方的特檢，無異於是在主張不要進行調查。當然要調查雙方的疑惑。 如果檢察機關現在公布對李在明和尹錫悅的調查結果，在野黨將很難接受。如果等到尹錫悅就任後，具備新陣容的檢察機關重新進行調查，現執政黨也不可能接受。如果尹錫悅就任後任命特檢，有可能會卷入調查對象任命特檢的爭議。最終方案，只能是在新政府出臺之前，通過朝野協商出臺特檢，不可能有其他對策來查明真相。

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