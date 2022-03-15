距離基輔25公里. March. 15, 2022 07:49. . 昨天聽到支援烏克蘭的國際義勇軍縱隊多達2萬人的消息後，今天俄羅斯軍隊推進到距離基輔25公里處。西班牙內戰當時，國際縱隊為了對抗佛朗哥的法西斯主義而參戰。歐洲的自由主義知識分子、社會主義者、得到共產國際援助的國際共產黨、因經濟恐慌而沒有合適的工作的人……總之，各種各樣的人來到了西班牙。其中有海明威、攝影家羅伯特·卡帕、安德烈·莫魯瓦、喬治·奧威爾等知名人士，也有因這場戰爭而出名或更出名的人。 莫魯瓦因參戰而享有「行動的知識分子」的美譽，作為作家、歷史學家、政治家表現活躍。近來有爆料稱，他在西班牙的行跡是誇張的，實際上接近於唯利是圖。據說，海明威也沒有實際參戰，只是虛張聲勢地玩媒體遊戲而已。不管怎樣，他在西班牙內戰中創作了兩部一生的名作。 即使不滿意，莫魯瓦也留下了以西班牙內戰為素材的小說《希望》。這部小說以紀錄片的形式描寫了戰爭面貌，以「勝利的希望消失，佛朗哥軍隊對首都的最後攻擊臨近，叛軍反擊成功，前進5公里、10公里」的消息為結尾。雖然有些悖論，但題目是《希望》。 聽著烏克蘭的戰況，想起了《希望》的最後一個場面。烏克蘭的國際縱隊比西班牙縱隊更精銳，內部似乎也沒有令人厭惡的機會主義知識分子。但是他們所面對的敵人也比佛朗哥的軍團和摩洛哥的外援更強大。當時，共產國際支援了國際縱隊，但現在西方世界正在支援國際縱隊。 西班牙以弗朗哥的勝利而告終，但烏克蘭絕對不可能以普京的勝利而告終。即使取得短期成果，從長遠來看也一定會以失敗告終。只是現在普京沒有退路。烏克蘭軍隊的真正勝利才是希望嗎？ 歷史學者

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