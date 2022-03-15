文在寅準備「自授」木槿花大勛章. March. 15, 2022 07:50. by 史誌遠記者、朴孝穆記者 4g1@donga.com,tree624@donga.com. 據悉，文在寅總統正在為在卸任前「授予自己」木槿花大勛章（照片）做準備。在新冠確診患者劇增的情況下，文在寅以自己和夫人金正淑女士為對象，授予自己每個製作費6800萬韓元的勛章，預計會引發爭議。 據政府有關人士14日透露，行政安全部去年製作了授予現任總統的兩套木槿花大勛章。行政安全部相關人士表示：「委托韓國造幣公社於去年9月完成了製作，」「之後如果青瓦臺前來聯系，將通過提交國務會議等程序授予勛章。」《獎勛法》就木槿花大勛章表示：「作為韓國的最高勛章授予總統，也可以授予總統的配偶、友邦元首及其配偶等。」 木槿花大勛章含有金銀、紅寶石、紫水晶等，每套製作費為6823.7萬韓元。兩套合計，共投入了1.3647.4億韓元的預算。 2013年李明博前總統獲得的木槿花大勛章製作費約為5000萬韓元，但由於金價上漲，製作費增加了40%左右。另外，朴槿惠前總統等人雖然獲得了製作費約4000萬韓元的女性勛章，但由於2016年男女勛章規格統一，文在寅夫婦所獲勛章的製作費比李明博夫婦增加了50%以上。每個製作費是安重根義士等獲得的建國勛章大韓民國章（一級）製作費（172.1萬韓元）的40倍，因此從以前開始就引發了過分的爭議。 因為只有現任總統才能獲授，所以「自授」勛章的爭議也一再出現。截至已故金大中總統，都是在就任時獲授勛章，但已故盧武鉉前總統表示，「作為對5年間功勞的祝賀，可以接受（勛章）」，把授勛時間改為任期末。李明博也以類似的理由決定在任期末「自我授予」。 青瓦臺計劃在文在寅卸任前召開國務會議，決定授予文在寅夫婦木槿花大勛章。但是，鑒於出現了史上最多新冠確診患者、再創政權失敗的情況下，似乎在苦思冥想，授予高價勛章是不是顯得是在自吹自擂。青瓦臺相關人士表示：「前任總統都獲得了木槿花大勛章，文總統夫婦的授予也將按照慣例進行，」「時間等還沒有決定。」

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