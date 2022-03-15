“3000億美元外彙被凍結”，俄羅斯暗示或將不履行債務. March. 15, 2022 07:50. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在入侵烏克蘭的俄羅斯陷入債務違約（拒還外債）的危險越來越大的情況下，俄羅斯政府事實上也承認了不履行債務的可能性。國際金融界認爲，預定支付1.17億美元（約1450億韓元）國債利息的16日是俄羅斯的首個危機。如果當天未能支付利息，則有可能經過30天的緩期期限，于下月宣布國家破産。 據《路透社》等媒體報道，俄羅斯財政部長安東•西盧阿諾夫13日（當地時間）在接受國營電視台采訪時首次承認，約一半外彙儲備因西方的制裁處于凍結狀態。他說：“俄羅斯的外彙儲備爲6400億美元（約794萬億韓元），其中3000億美元無法使用。”他接著表示，“在外彙儲備解凍之前，所有國債都將用盧布償還。”因爲很難用美元償還債務，所以用比年初暴跌約50%的盧布償還債務。全球投資銀行能否接受還是未知數。路透社報道說，俄羅斯是否會自1917年布爾什維克革命後，時隔100多年再次面臨國家破産事態，備受關注。 西盧阿諾夫還表示不滿說：“西方國家正在施加壓力，限制我們同中國的貿易。”此番言論體現了通過中國的幫助戰勝西方制裁的意圖。 國際貨幣基金組織（IMF）總裁兼執董會主席克裏斯蒂娜•格奧爾基耶娃當天對美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示：“不能再認爲俄羅斯的債務違約是‘不會發生的事情’。俄羅斯雖然有償還債務的錢，但那筆錢無法使用。”她指出，俄羅斯至今爲止積累的外彙儲備中相當一部分因西方國家的制裁而處于凍結狀態。她說：“美國和西方的制裁已經給俄羅斯經濟帶來了嚴重的衝擊。預計今年俄羅斯將陷入嚴重的經濟衰退”，並診斷稱，盧布價值暴跌導致俄羅斯人的消費能力急劇下降。 國際信用評級機構也在警告違約的可能性。此前的8日，惠譽國際將俄羅斯的國家信用等級降級爲不履行債務之前的“C”，並表示“債務違約已迫在眉睫”。世界銀行（WB）首席經濟學家卡門•萊因哈特10日評價說，“俄羅斯的債務違約已變得非常接近。” 但是，目前俄羅斯的債務規模並不大，俄羅斯和全世界經濟的關聯性也不深，因此，即使發生債務違約，對各國的影響也有限。俄羅斯在1998年宣布延期支付對外債務時，真的沒有錢，但現在即使有錢，也不能因人爲的制裁而償還。對于是否認爲這種情況會觸發全世界金融危機的提問，格奧爾基耶娃總裁回答稱“就目前來說還不會”。

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