從朝核轉向四強外交……尹錫悅要用精練的信息準備轉變. March. 14, 2022 07:39. . 當選總統尹錫悅前天聽取了青瓦臺國家安保室長徐薰關於最近朝鮮動向和烏克蘭事態等主要外交安保懸案的吹風。據悉，吹風會上包含了最近準備發射新型洲際導彈、重新啟動核設施、拆除金剛山韓方設施等。尹錫悅方面的發言人金恩惠表示：「現在無法表明特別的立場，」「希望朝鮮能為完全無核化進行對話。」 尹錫悅對外交安保懸案極度沈默是值得關註的事情。在不久前的大選中，尹錫悅對現政府的對外政策進行了尖銳的批評，並預告有巨大轉變。但是，在本人就任總統之前，目前仍是「現任總統的時間」，因此首先應該準確掌握安保現實，並精心製定對外政策。當然，在新舊權力「同居」期間暴露出不和諧的聲音，對國家利益毫無幫助。 尹錫悅政府的對外政策基調肯定與文在寅政府大不相同。最重要的是，尹錫悅在對朝政策上一直闡明相互主義的原則性接近法，因此現政府的「對話優先」基調將不可避免地發生變化。就像以往歷次韓國政權交替時期一樣，朝鮮可能已經做好了越過紅線進行挑釁準備，準備走向強對強的對峙。正如尹錫悅自己強調的那樣，新政府外交只能自然而然地轉變為旨在施壓朝鮮無核化的周邊四強為中心。 尹錫悅在大選期間反復表示，文在寅政府偏重於親朝、親中，韓美同盟已經崩潰。因此，外交的優先順序也將體現為加強韓美同盟和韓美日合作。但這種基調不可避免地會與中國產生摩擦。最重要的是，追加部署薩德的承諾將成為燙手山芋。除了加強美日關系外，還需要重新設定與中國的協調關系。 尹錫悅將在世界大變局中擔任總統的職責。隨著美中戰略競爭日益激化，俄羅斯甚至發動戰爭，世界正走向斷絕和分裂的新冷戰。把擁有核武器的朝鮮頂在頭上的韓國，在地緣政治上處於對決的斷層線上。在這種混亂時期，既要有當言則言的外交，又要兼具為國家利益的智慧外交。其開始就是用精煉的信息整理選舉用對外表述，尋找有能力的外交舵手。

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