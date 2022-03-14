看見“惡魔”. March. 14, 2022 07:39. . “在這裏，我暫時還是人。”―出自瓦爾拉姆•沙拉莫夫的《科雷馬故事》中 以前看過就“什麽是正義”進行討論的場面。在遇難的船上幸存的4名船員在茫茫大海中漂流，吃掉了其中最弱的人。剩下的三個人吃了那人的肉，喝了那人的血，再堅持了9天才獲救。當然，他們被遣送回本國，以殺人罪被起訴。人們正在就“如果是我該怎麽辦”展開熱烈的討論。但是我們能那麽輕松地提出這樣的問題嗎？ 瓦爾拉姆•沙拉莫夫在莫斯科大學法學院學生時期被關押在西伯利亞臭名昭著的收容所“科雷馬”。 在那裏他度過了17年，飽受寒冷和饑餓、每天超過16個小時的重勞動之苦，經曆了讓人覺得“人類不能看的東西，如果看到了，還不如死了”的可怕感。忍受不了饑餓，吃掉其他囚犯屍體的青年，吃掉自己珍愛的小狗後流著眼淚自言自語說著“即使這樣味道還不錯”的司祭，其他囚犯死後也沒有時間傷心，爲了得到分配的面包而掙紮的人們。在收容所裏幸存下來的沙拉莫夫用自己親身經曆的事情創作出了《科雷馬故事》。 “在這裏，我暫時還是人。”這篇文章包含著對人類存在的深刻洞察和謙遜。沙拉莫夫說，雖然自己是人類，但“只是暫時是”。在極限的地面上面對最可怕的深淵時，他明白了作爲“人類”到底有多難。 “如果是我的話會怎麽樣呢？”在各種情況下，我或我們太容易提出問題，給出充滿正義的答案。沙拉莫夫用低沈的聲音小心翼翼地問這個世界。“我們暫時還是人。但是以後呢？”

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