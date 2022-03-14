美國追加製裁幫助朝鮮開發洲際導彈的2名俄羅斯個人和3個機關. March. 14, 2022 07:40. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國將幫助朝鮮進行新型洲際彈道導彈性能試驗的2名俄羅斯國籍者和3個俄羅斯機關列入製裁對象。這是拜登政府去年初就任以來第三次對朝鮮實施製裁。 美國財政部當地時間11日表示：「違反聯合國安理會決議，幫助朝鮮開發大規模殺傷性武器和彈道導彈項目的2名俄羅斯人（亞歷山大·安德列耶維奇·加耶沃伊、亞歷山大·亞歷山德羅維奇·恰索夫尼科夫）和3個機關（阿波隆○○○、Zeel-M、RK Briz○○○）被列入製裁對象。「 美國財政部反恐和金融情報副部長布萊恩·尼爾森表示：「朝鮮違反國際法，繼續發射彈道導彈，對全球安全構成重大威脅。為應對威脅，對在共謀參與朝鮮采購彈道導彈系統零部件的俄羅斯個人及企業采取了措施。

한국어