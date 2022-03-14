已故畫家尹仲植的作品-資料500件捐贈給城北美術館. March. 14, 2022 07:40. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 已故現代畫家尹仲植（1913~2012年）的遺屬11日向首爾城北區城北區立美術館捐贈了500件故人的作品和資料。故人與朴壽根、李仲燮、金煥基、劉永國一起被稱爲第二代西洋畫家。 出身于平壤的他在6•25戰爭時來到了韓國。在避難途中與妻子、大女兒分散，失去吃奶的小女兒的他拉著長子的手來到了釜山。長子尹大慶（75歲）說：“當時首先來到釜山的李仲燮先生提議留在自己的家裏。”故人與李仲燮一起就讀于日本帝國美術學校，1943年在平壤與李仲燮、金炳基等人舉辦了6人展。 1954年來到首爾的故人從1963年開始生活在城北區。他的城北區住宅在2013年被指定爲首爾未來遺産。尹某說：“父親非常喜歡城北區的夕陽和山鳥”，“把城北區當成新的故鄉，直到去世爲止都沒有搬家。” 故人用強烈的色彩描繪了農村和田園等牧歌般的風景。他的作品中蘊含著對過去歲月和失去的故鄉的鄉愁。此次向城北區立美術館捐贈的作品包括《早晨》（1987年）、《夕陽》（2005年）等71幅主要油畫和記錄避難之路的28幅繪畫作品。 城北區立美術館將于30日至7月3日舉行尹仲植逝世10周年追悼展“懷鄉”。屆時將展示故人的40多幅油畫、繪圖、水粉畫（不透明水彩）等共100多幅作品。接著今年下半年還將舉行講述與故人生前關系密切的當代畫家的企劃展《畫家之友》。

한국어