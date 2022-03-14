澤連斯基說：「開始和俄羅斯討論停戰問題」……擬在耶路撒冷舉行會晤. March. 14, 2022 07:40. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 烏克蘭總統澤連斯基12日表示，已經開始與俄羅斯討論具體的停戰問題，並正在推進與俄羅斯總統普京舉行首腦會談。俄羅斯也表示「正在和烏克蘭繼續進行視頻會談」，兩國能否找到外交解決的頭緒備受關註。 據路透社等媒體報道，澤連斯基當天在記者會上表示：「烏克蘭和俄羅斯談判小組沒有互相通報最後通牒，而是開始討論停火的具體問題。」他還表示：「我請求以色列總理提供支持，以便在耶路撒冷與普京總統舉行首腦會談。為了結束戰爭，西方國家應該更加積極地參與談判。」 俄羅斯和烏克蘭從2月28日起在鄰國白俄羅斯舉行第一次會談後，至今已舉行了3次會談，就烏克蘭中立國地位、東部頓巴斯地區的親俄共和國獨立、停戰等問題進行了協商。 克裏姆林宮發言人佩斯科夫當天表示：「第三次會談結束後，總統助理梅金斯基繼續領導談判。目前雙方正在通過視頻協商進行對話。」 但西方國家認為，普京立即停止進攻的可能性很小。法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨當天與普京總統進行了75分鐘的通話，再次敦促立即實現停火，但沒有取得任何進展。對於馬克龍和朔爾茨提出的停戰要求，普京表示：「烏克蘭正在利用平民作為人盾牌。西方應首先懲戒烏克蘭。」法國愛麗舍宮在當天會談後發表聲明說：「普京總統還沒有結束戰爭的意誌。」

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