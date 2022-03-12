“阿米，想你們了”…回歸國內舞台的BTS. March. 12, 2022 07:22. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “好久不見了。非常想你們。” 10日晚上7點舉行的防彈少年團演唱會“BTS Permission to Dance on Stage—首爾”。成員們反複說了這句話。防彈少年團自2019年10月演出後，時隔2年零5個月再次在國內與粉絲們見面。包括當天在內，防彈少年團將在12、13日等共3天演出中，每場1.5萬人，與共4.5萬名粉絲見面。 演出場內一直傳來“啪啪啪啪”的聲音。這是根據新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫方針，代替呐喊聲的助威工具“Clapper（折疊厚紙制成像扇子一樣的道具）”發出的聲音。SUGA表示：“之後經曆過無觀衆演唱會，但是沒有呐喊聲的演出還是第一次。我想這會一輩子留在我的記憶中。” 以《ON》開始演唱會，當晚共演繹了《DNA》、《血汗淚》、《Fake Love》、《炸彈》、《黃油》、《Permission to Dance》等共28首歌曲。在韓國通過面對面演唱會首次公開的《黑天鵝》舞台與數十名舞者一起演繹了白天鵝和黑天鵝，場面非常壯觀。 將超大型發光二極管（LED）畫面設置在舞台中間，每首歌曲都具有不同的效果，展現了成員們的生動形象。當意爲“即使這樣，生活也會繼續”的“Life Goes On”出現時，畫面上出現了各成員演出的瞬間。選擇《Home》也是因爲“阿米（ARMY）所在的地方就是我們的故鄉”。智旻說：“像回到家一樣思念和遺憾的感情到現在才消失。” 演唱會結束後，成員們坦言，這段時間很辛苦。J-Hope說：“沒能好好相處。歌手只有與觀衆在一起才真正有意義。”隊長RM說：“這是令人厭煩的無接觸。因爲沒有一起奔跑、得到能量、大聲說出愛等理所當然的事情，所以非常辛苦”，並表達了感謝和希望。 “能夠遵守到以更好的面貌見面的那天爲止絕對不會感到疲憊的話語，感到很幸福。感謝專程跑過看演唱會的阿米們。不久的將來會以更好的面貌與大家見面。”（RM）

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