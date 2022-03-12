不能去學校上課，只好去上補習班……去年課外教育費用達23萬億韓元，創歷史最高紀錄. March. 12, 2022 07:23. by 趙維蘿記者 jyr0101@donga.com. 去年小學、初中、高中生的課外輔導費總額和人均月平均課外輔導費創下了2007年開始相關調查以來的最高值。據分析，由於新冠疫情而不能上學的日子越來越多，對學習缺損的憂慮也越來越大，學生和家長更加湧向課外教育。 教育部和統計廳11日發表了以全國74000多名中小學生為對象進行的《2021年中小學私教育費調查結果》。據調查，去年私教育費總規模為23.4萬億韓元。相比新冠大流行第一年2020年的19.4萬億韓元，出現了大幅增長，也超過了歷史最高值、2009年的21.6萬億韓元。 去年，每名學生月平均課外教育費用也達到36.7萬韓元，創下了歷史最高紀錄。比之前的最高值、2019年的32.1萬韓元增加了14.2%。在學齡人口減少的趨勢下，隨著總私教育費的增加，國語、英語、數學、社會、科學等普通科目的人均私教育費去年為28.1萬韓元，高於2019年（23.5萬韓元）。 去年的課外教育參與率為75.5%，比新冠疫情前的2019年的74.8%高出0.7個百分點。2020年，這一數字為67.1%。教育部表示，隨著去年開始青少年接種疫苗，面對面活動擴大，私教育參與和支出再次增加。明知大學客座教授金景會（音）診斷說：「很多家長以教育和照顧為目的，將他們送到補習班，而不是關門的學校。」 根據收入水平的課外教育費用支出兩極化現象也非常突出。去年人均每月課外教育費用，從月收入800萬韓元以上家庭的59.3萬韓元，到不足200萬韓元家庭增加到11.6萬韓元，相差47.7萬韓元。2019年這一差距為43.5萬韓元。

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