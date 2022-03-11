文在寅-尹錫悅最快將於下周舉行會晤……尹錫悅可能建議赦免李明博. March. 11, 2022 07:46. by 朴孝穆記者、尹多彬記者 tree624@donga.com,empty@donga.com. 文在寅總統10日在與總統當選人尹錫悅的通話中表示：「將支持新政府在不產生空白的情況下順利運營國政。」尹錫悅表示：「請多指教我。希望能在短時間內舉行會晤。」 青瓦臺發言人朴炅美通過新聞發布會表示，文在寅在當天上午9時10分開始的通話中祝賀說：「即使政治立場和政策不同，政府也有很多連續的部分，總統之間也有交接事項，所以不久之後要親自見面並交談。」 當天，總統秘書室長柳英敏和總統政務首席秘書李哲熙在首爾市汝矣島國民力量黨總部會見尹錫悅，以文在寅的名義轉達了祝賀蘭花，並協調了會晤日期。根據慣例，文在寅和尹錫悅的會晤最早將於下周舉行。如果兩人面對面會面，將是自2020年6月在青瓦臺舉行的反腐敗政策協議會後時隔21個月再次見面。 據悉，在此次會晤中，尹錫悅將建議赦免李明博前總統。即，將采取由總統當選人建議、現任總統決定赦免的形式，分擔政治負擔。尹錫悅在去年12月朴槿惠前總統獲赦免時，曾就李明博被排除在特別赦免對象之外一事表示：「應該從國民團結的觀點來判斷。」尹錫悅方面表示：「正在從國民團結的角度考慮中。」 此外，當天朴炅美在向支持者傳達文在寅的信息時流下了眼淚，導致發布會中斷。朴炅美進入簡報臺幕後整理了5分鐘左右的感情後，再次站在了鏡頭前。她還說：「向落選者和支持者表示慰問。雖然選舉過程非常激烈，結果差距也很小，但現在重要的是克服矛盾，實現國民團結。」文在寅當天下午1時20分起與共同民主黨總統候選人李在明通了5分鐘的電話，慰問了李在明。

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