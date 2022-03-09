新冠重癥病例時隔兩個月內再次超過1000人……累計確診患者即將超過500萬人. March. 09, 2022 07:35. by 趙建熙記者、李智雲記者 becom@donga.com·easy@donga.com. 韓國新冠重癥患者在約兩個月的時間裏超過了1000人。與人口相比的死亡人數比法國、英國等歐洲國家還要多。據預測，在3月9日總統選舉正式投票當天，韓國國內累計確診患者將超過總人口的10%，即500萬人。 ○ 累計確診500萬人，「流行頂點」的預測可能會被打破 截至8日零時，韓國單日新增新冠確診患者為20.2721萬人，盡管周末新冠檢測量比平時少，但連續5天出現了超過20萬人的確診患者。截至當天，韓國累計新冠確診患者為486.9691萬人；截至9日零時，預計將超過500萬人。 防疫當局此前預測，至本月中旬前後，以每天35萬名確診患者為頂點，新冠疫情的擴散趨勢將有所減弱，但很多人擔心實際流行規模會比這更大。首先，9日確診患者為了投票外出，很有可能進一步擴散。中央防疫對策本部流行病學調查組組長樸永俊（音）表示：「（確診患者）外出後，新冠病毒傳播規模確實可能會擴大。」 最近放寬防疫的「後暴風」預計將從本周開始正式展開。政府繼1日中斷防疫通行證（接種證明·陰性確認製）後，從5日開始將餐廳、咖啡廳等的營業限製時間延長到了晚上11點。大韓醫生協會新冠對策專門委員會8日勸告說：「應該停止草率的放松防疫。」 ○ 新冠死亡率，在經合組織內排名從第37位升至第15位 新冠危重癥指標也日益惡化。8日，在新冠專門病床住院的重癥患者達1007人，自1月3日（1015人）以後，時隔兩個多月再次突破1000人大關。死亡人數為186人，為歷史第二高。 政府解釋說，重癥患者的病床動用率為59.6%，還有余力。但現場醫療團隊的看法卻完全不同。他們認為，隨著70歲以上高齡確診患者在病床上堅持不了幾天就死亡，因此出現了重患者人數不多的「錯覺」。實際上，最近一周有1112人死於新冠。去年12月18日，因德爾塔變異毒株導致重癥患者首次突破1000人，一周死亡人數為434人。 新冠死亡者的增速更加令人擔憂。據國際統計網站「世界實時統計」數據，以6日為基準（一周平均），韓國每100萬人口中新冠死亡人數為2.89人，高於法國（2.42人）、德國（2.41人）和英國（1.64人）。截至2月6日，韓國在經濟合作與發展組織38個國家中死亡率排在第37位，但僅一個月就上升到了第15位。 ○ 研究減少居家監控，從兩次到一次 隨著居家治療者的劇增，政府還暗示，將把以60歲以上等高危在家治療者為對象、每天實施兩次的健康監測壓縮為一次。中央事故處理本部防疫總管班長樸香（音）表示：「正在考慮一旦確診患者人數增加就根據患者狀態調整監控次數的方案。」為了應對病床不足的情況，正在討論重患者室住院優先順序標準。但這種方案可能會造成管理死角地帶或剝奪特定患者的住院機會，預計會引發爭議。 另外，政府決定從10日開始用快速抗原檢查代替入境後第七天的基因擴增（PCR）檢查。對於療養醫院等從業人員，如果完成第四次接種，將免除每周接受兩次的PCR檢查。

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