“落幕的韓國電影,再看一遍,簡直是世界級的”,全球掀起翻拍熱潮. March. 08, 2022 07:54. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 從上月26日開始的5天裏,有一部在Netflix電影部門占據世界第一位的法國電影。《Restless》就是其主人公。作爲奈飛原創電影的這部作品在上個月25日公開後一舉登上榜首,引起了人們的關注。 超越世界第一常客好萊塢電影登上頂峰的該法國電影備受關注的另一個原因是原作是韓國電影。《Restless》改編自2014年上映的由李善均、趙震雄主演的電影《走到盡頭》。《走到盡頭》講述的是腐敗警察高建洙(李善均飾)偏偏在母親葬禮當天接受有關腐敗的內部調查,再加上因失誤導致撞人交通事故等最壞的情況。《走到盡頭》2017年在中國也曾翻拍過,就是由郭富城主演的電影《破局》。 《Restless》幾乎原封不動地再現了交通事故場面的攝像機鏡頭等,除了壓縮了最後的部分場面外,其余都忠實地改編了原作。另一名腐敗警察朴昌民(趙震雄)打破觀衆的預想突然登場,將緊張感推向最高潮的場面在法國版觀看也是一大看點。趙震雄的登場場面與電影《觀相》的首陽大君(李政宰)、電影《狼的誘惑》的鄭泰成(姜棟元)一起成爲網民熱議的“韓國電影三大登場名場面”。 隨著包括《鱿魚遊戲》在內的K內容在全球大賣,《Restless》等K內容翻拍作品也取得了好成績,K內容的地位日益提高。除了《Restless》之外,世界各國也陸續進行了K內容翻拍,爲展現K內容潛力做出了貢獻。 2016年上映的電影《釜山行》在好萊塢以《開往紐約的末班車Last Train to New York》的名字進行翻拍。包括演藝媒體《綜藝》在內的當地媒體報道說,該片計劃于2023年4月上映,由執導著名恐怖電影《電鋸驚魂》和《招魂》的華裔導演詹姆斯•萬(溫子仁)參與制作。 金玉彬、申河均主演的電影《惡女》的版權也在去年被美國亞馬遜出售後開始了翻拍。除此之外,去年電影《七號房的禮物》和《神漢流氓》的版權分別銷往西班牙和印度,《Sink hole》的版權也銷往中國。隨著翻拍版權的不斷銷售,去年韓國電影翻拍版權的出口額達到了23.8億韓元,創下了近5年來的最高值。與2020年(12.23億韓元)相比,增加了近一倍。 隨著《鱿魚遊戲》、《地獄》、《現在我們校園》等K內容的接連大熱,對K內容的關心比任何時候都高,預計今年韓國電影翻拍版權的出口額將大幅增加。雖然過去作品性和大衆性得到了認可,但尋找因遇不到全球流通平台而被埋沒在供應內需上的《走到盡頭》等隱藏寶石的海外制作公司的競爭將變得日益激烈。 漢陽大學文化內容系教授朴基秀(音)表示:“K內容的魅力在于,在講述粗犷而獨特的素材的同時,可以引出能讓世界人民産生共鳴的普遍性,從而很好地保持均衡”,“隨著K原創內容爲主力,翻拍作品支撐的格局逐漸鞏固,K內容在世界市場上的品牌力量勢必將更加強大。”

한국어