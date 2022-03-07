選管委的失誤導致已填選票被公開……冤枉的無效票. March. 07, 2022 07:44. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 中央選舉管理委員會對新冠確診患者及隔離人員的事先投票管理不善，受到了接連不斷的批評。在這種情況下，對已被填寫後又被分配的選票的處理方式也是七嘴八舌，預計將引發新的爭議。據悉，選管委的立場是「原則上，只要不是選民故意公開選票，一律作有效處理」，但部分地區已經將其作為無效處理。 據大邱選管委6日透露，5日下午在大邱市壽城區晚村一洞向選民轉交了裝有已填寫的選票的選票袋子。選管委相關人士解釋說：「由於投票者蜂擁而至，不可避免地需要重復使用投票袋。因為是一次騰空許多個袋子後重新使用，所以出現了失誤。」選管委方面在已填寫的選票上標註「被公開的選票」後放入投票箱。標有相關標識的選票進入投票箱，將被列入總投票數統計，但開票時將被視為無效。 但是同一天，在首爾市恩平區新沙一洞投票站，在填寫共同民主黨總統候選人李在明之後被公開的選票將正常以有效票處理。選管委相關人士表示：「這是因為，選票被公開一事，與選民的意願無關，」「如果不是選民故意，而是因為失誤選票被公開，在投票管理委員的判斷下，可以正常作為有效選票進行處理。」 部分選民在抗議收到已填寫的選票的過程中，還撕毀了選管委新發放的選票。中央選管委表示：「如果損毀重新發放的選票，在經過身份確認程序後，在9日大選當天也不可能再次投票。」

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