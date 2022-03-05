李在明：「想起了曾舉著蠟燭的國民」 VS 尹錫悅：「為尋找新希望而投票」. March. 05, 2022 07:48. by 尹多彬記者、權五赫記者 empty@donga.com、hyuk@donga.com. 「我想起了舉著蠟燭聚集在光化門和市政府前的眾多國民。」 「為了更叠政權、尋找新的希望，請一定要進行事先投票。」 共同民主黨總統候選人李在明和國民力量總統候選人尹錫烈在事先投票的第一天4日上午分別在首爾和釜山結束了投票。兩位候選人在剩下的競選期間，分別選擇了需要集中攻略的地區作為事先投票場所。 李在明當天上午在首爾市中區小公洞居民中心結束事先投票後提到了「燭光民心」。他在會見記者時表示：「此次大選的選擇標準是經濟、克服危機、和平、團結，」「不管最近政治狀況的變化如何，將繼續推進通過政治製度改革的政治交替、超越理念和陣營的實用型國民團結政府。」這是在出現在野黨最後候選人單一化的變數後，向黨支持層及浮動層傳達的信息。 李在明根據當初計劃的遊說日程，研究了在江原地區進行事先投票的方案。但據悉，隨著事先投票率在大選最後階段成為變數，將投票地點改為可以強調燭光民心的首爾光化門附近。當天，李在明的夫人金惠京沒有陪同參加預先投票。李在明方面相關人士表示：「正在討論9日參加正式投票的方向。」 尹錫悅當天在釜山市南區廳的事先投票所投票時強調了「渴望政權更叠」。他在投票結束後通過臉書呼籲道：「僅靠正式投票一天，將無法戰勝經過3天投票的民主黨，」「懇切地希望各位能夠表現出從事前先投票第一天開始就能夠抓住勝機的熱情。」其主旨是，釜山和慶南雖然一度被稱為保守陣營的根據地，但最近在選舉中陷入苦戰，他在當地呼籲事先投票，以阻止部分保守人士提出的預先投票否定論。 尹錫悅的夫人金建熙當天在首爾市瑞草洞住宅附近的事先投票所獨自進行了投票。金某身穿深灰色大衣，戴著國民力量黨色之一的紅色圍巾出現。對於記者提出的預先投票感想，她只回答說「辛苦了！」

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