烏克蘭政府：「俄軍占領歐洲最大的烏克蘭紮波羅熱核電站」. March. 05, 2022 07:49. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、紐約=常駐記者 柳在東 weappon@donga.com、jarett@donga.com. 當地時間4日，俄羅斯軍隊炮擊歐洲最大的核電站烏克蘭南部的紮波羅熱核電站，引發了火災。雖然火勢已被撲滅，但稍有不慎就會引發放射性物質泄漏的「核災難」。美國和西方國家針對俄羅斯總統普京的「財路」新興財閥（寡頭）宣布了追加製裁。 據烏克蘭政府透露，當天淩晨1時40分左右，俄軍炮擊導致核電站外圍的5層教育訓練大樓起火。火災發生後，俄軍一直炮擊核反應堆周邊設施至淩晨3點，導致消防員無法進入。烏克蘭政府表示，當天清晨6時20分左右將火撲滅。路透社報道說，紮波羅熱核電站已被俄羅斯軍隊占領。 位於烏克蘭東南部的紮波羅熱核電站擁有6個核反應堆，生產力占烏克蘭總電力的25%。如果炮擊擊中核反應堆或火勢蔓延到核反應堆，核電站將面臨致命危險。 烏克蘭政府說：「正在安全地停止核反應堆的運轉。」國際原子能機構表示：「核電站周邊的放射能數值沒有變化，」「對核電站的攻擊違反了國際法。」烏克蘭外長庫列巴警告說：「如果紮波羅熱核電站發生爆炸，損失將比（1986年）切爾諾貝利核電站事故高出10倍。」英國首相約翰遜稱，「這是讓整個歐洲陷入危險的魯莽行動」，要求召開聯合國安理會緊急會議。 美國拜登政府3日將俄羅斯最大鋼鐵財閥阿利謝爾·烏斯馬諾夫等19名與普京總統勾結的寡頭及其家屬、親信共47人列為製裁對象，並扣押了他們在美國的資產。英國和德國也宣布了針對寡頭的單獨製裁案。 國際信用評級機構標準普爾當天將俄羅斯國家信用等級從原來的BB+下調至CCC-，進一步下調了8個等級，俄羅斯國家破產的可能性進一步增大。CCC-只比意味著國家破產的D高出兩個等級。標準普爾表示：「這是根據可能實際增加違約風險的措施。」

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