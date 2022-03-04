皇帝就是這樣的…PGA影響力排名第一的伍茲，即使不參加比賽，獎金也高達96億韓元. March. 04, 2022 08:03. by 姜泓求 windup@donga.com. 即使沒有參加過一次比賽，皇帝依舊是皇帝。 “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（47歲•美國•照片）在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽3日發表的“運動員影響力項目（PIP）”中占據了全體第一名。他還獲得了800萬美元（約96億韓元）的獎金。 PGA巡回賽此次首次引進的PIP是體現運動員影響力的指數。去年1年間，綜合網絡搜索次數、媒體曝光、社交網絡服務（SNS）影響力、電視轉播曝光、普通人的認知度等，進行了排名。這與大賽成績無關。 去年2月，伍茲因交通事故一整年都未能參加巡回賽正式比賽，但依然占據著影響力第一的位置。腿部受傷目前正在康複中的伍茲去年12月與兒子查理唯一參加的比賽是PNC錦標賽。實際上，去年PNC錦標賽的平均觀衆爲230萬人，與前一年（150萬人）相比劇增了53%。PGA巡回賽表示：“伍茲長期以來一直是高爾夫中最有名的運動員，因此在網絡搜索、認知度等方面獲得第一名是理所當然的事情。但是半年多來一直遠離聚光燈，卻在媒體曝光中占據第一位，真是令人驚訝。” 伍茲的“永遠的競爭對手”菲爾•米克爾森（52歲•美國）排在第二位，獲得了600萬美元（約72億韓元）。羅裏•麥克羅伊（33歲•北愛爾蘭）排在第3位，喬丹•斯皮思（29歲•美國）排在第4位，布賴森•迪尚博（29歲•美國）排在第5位。第三至第六位的獎金爲350萬美元（約42億韓元），第七至第十位的獎金爲300萬美元（約36億韓元）。PGA巡回賽決定將總獎金從今年的4000萬美元（約482億韓元）提高到明年的5000萬美元（約602億韓元）。

한국어