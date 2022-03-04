開學第一天，未能上學的幼小初高中生達16萬人. March. 04, 2022 08:04. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 據統計，開學第一天即2日，通過“學生健康狀態自我診斷”應用程序（app）登記數據顯示，未能上學的全國幼兒園、小學、初中、高中學生約達16萬人。 3日，據教育部透露，在自我診斷應用程序中登記的全體幼兒園、小學、初中、高中586.7888萬名學生中，83.7%的491.0973萬人參加了2日的診斷。其中，相當于2.7%的15.8171萬人回答感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）或出現發熱和咽喉痛等類似症狀，因此沒有上學。 各學校未上學人數中，小學生最多。全體231.1041萬名小學生中有3.9%的8.9818萬人沒有上學。幼兒園學生38.5473萬名中有7400名（2.6%）、初中生122.1802萬名中有3.3488萬名（2.7%）、高中生106.2834萬名中有2.6895萬名（2.5%）接到了停止上學通知。教育部次官鄭鍾哲就小學生停止上學人數最多的原因表示：“可能是受到了6個年級人員最多且還沒有接種疫苗的影響。” 教育部當天再次確認了在本學期盡可能繼續上學的方針。教育部爲了持續上學，在定員外聘用了1303名負責學校防疫的保健教師。本月內將以過密班級爲中心，聘用8900名定員外的期間制教師，安排到學校。 但是，從開學第一天開始就暴露出來的教師確診導致的學士差池問題，未能拿出應對方案。據悉，教育部尚未掌握隨著教師的確診所需的代替人力有多大。教育部表示，如果各學校需要代替人力，就先在內部解決，如果困難，就聘用期間制教師或利用市道教育廳等組成的人力資源。 韓國教員團體總聯合會（教總）主張：“教育部應根據學校的確診及隔離規模，制定轉換爲遠程上課的統一標准。”另外，教總強調，“每個學校都不斷出現教師確診的情況，因找不到代替人力，被確診的教師只能在家裏遠程辦公和授課”，“這樣下去，防疫和教育都將無法承受。”

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