一日新增確診患者達21萬人左右，政府卻考慮放寬防疫措施. March. 03, 2022 07:55. by 劉根亨記者•金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）“奧密克戎變異毒株”的流行比當初政府的預測惡化得更快。但是，政府正在研究最早從4日開始提前放寬原定于13日結束的現行保持社交距離（聚會人員6人-營業限制晚上10點）的方案。醫療界內外有人指出，這是草率的防疫放寬。 據防疫當局透露，截至2日淩晨0時，新增確診患者爲21.9241萬人，比前一天劇增了8萬人以上。一日確診患者超過20萬人尚屬首次。防疫當局曾預測大選（9日）前後每天確診患者爲23萬人左右。實際擴散速度比預測快一周以上。國務總理金富謙當天表示：“感染可能會以青少年爲中心進一步擴散。” 新冠病毒肺炎重症患者和死亡人數也僅次于去年年末“德爾塔變異毒株”危機當時。2日，危重症患者爲763人，比前一天增加了35人。連續3天維持在700多人。死亡人數爲96人，目前停留在100人左右。據防疫當局透露，新冠病毒肺炎重症患者在9日前後將超過1200人，比去年年末危機當時還要多，本月內最多將達到2750人。 雖然很難預測奧密克戎變異毒株擴散的盡頭，但政府正在研究進一步放寬防疫措施。

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