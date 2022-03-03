獨自堂堂正正地. March. 03, 2022 07:56. . 一個穿著黑衣、拿著黑傘的女孩正凝視前方站著。雖然滿臉愁容的眼神和紅彤彤的臉頰上能感受到警戒心和不安感，但從緊閉的嘴唇上也能看出堅硬。這幅令人印象深刻的肖像畫是19世紀末在巴黎活動的烏克蘭人瑪麗•巴什基爾采夫畫的。畫中的少女到底是誰，吸引了來自異國畫家的視線呢？ 出生于富裕貴族家庭的巴什基爾采夫在12歲時因父母離婚而漂泊在歐洲多個城市，後來定居巴黎。因爲想成爲偉大的畫家，所以20歲時她進入了私立美術學校朱利安學院。因爲國立美術學校埃科爾•德博薩爾不允許女學生入學。從22歲開始她每年參加沙龍展，積累了豐富的履曆。這幅畫是在她二十四歲時畫的。模特是在地區保育院見到的孤兒少女，畫家留下的日記中這樣寫道。“我正在畫一個穿著黑色裙子、肩膀上放一把打開的雨傘的少女。在室外畫畫，雨一直下。” 所以這幅畫是下雨天在野外畫的。這說明了爲什麽畫作的顔色暗淡，少女的表情暗淡。畫家用黑色簡單地表現雨傘和衣服，而少女的臉則用明亮的色調進行了細致的描繪。少女的表情是畫的核心。看到沒有監護人的拿著破碎雨傘站在雨中的孤兒少女，巴什基爾采夫會有什麽樣的心情呢？作爲懷揣著偉大藝術家夢想的異鄉女畫家，這難道不是對獨自面對世界偏見堂堂正正地戰鬥的自己的投影嗎？ 畫家在完成這幅畫後的第二年，在沙龍獲得了好評，但因未能獲獎而受挫。之後她結核病複發，最終于當年去世。享年25歲。生前沒有得到認可的畫家在死後3年她的日記出版後，才被世人所熟知。美術評論家

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