俄羅斯空襲時彈鋼琴的烏克蘭少年成爲話題. March. 03, 2022 07:55. by 任寶美 bom@donga.com. 俄羅斯入侵烏克蘭的上月24日，與俄羅斯國境接壤的烏克蘭大城市哈爾科夫的一家酒店。《華盛頓郵報》（WP）攝影記者惠特尼•利明在俄軍的轟炸和市中心響起空襲警報後，爲了現場采訪剛走出客房。 這時不知從哪裏傳來了沈悶而節制的鋼琴旋律。利明爲了尋找聲音的源頭，走到走廊盡頭向下看。一個男孩坐在空蕩蕩的酒店大廳白色鋼琴前。利明立即拿出相機，拍下了少年的演奏場面。他演奏的歌曲是《去學校的路（Walk to School）》。這是2020年亞馬遜Prime科幻電視劇《Loop轶事》中插入的OST。 在俄軍的轟炸導致極度混亂的情況下，默默地演奏鋼琴的少年受到了熱烈的關注。截至1日，利上傳到《華盛頓郵報》Instagram賬戶上的少年演奏視頻點擊量超過900萬次，廣泛擴散。很多人想起了講述大屠殺當時猶太鋼琴家故事的電影《鋼琴家》。帖子下面有“就像電影《泰坦尼克號》中樂團在沈淪的船上繼續演奏的場面”、“心裏好痛”等2000多條留言。 這一消息還傳到了少年演奏的《去學校的路》的原曲作曲者們那裏。這首歌是現代極簡主義音樂大師作曲家菲利普•格拉斯（85歲）和保羅•倫納德-摩根（48歲）的共同作品。格拉斯1日通過聲明表達了悲痛的心情。“我從未想過這音樂會成爲政治作品，但現在已經變成這樣了。無辜的人們正經曆著我們絕對不願意面對的困境。” 共同作曲家倫納德-摩根也在自己的推特上共享了視頻，並寫道：“有人在人生最可怕的瞬間，從我們的音樂中得到了安慰，我受到了難以言表的感動。雖然不知道少年是否在歌曲中找到了安慰和希望，但音樂似乎具有超越所有界限的力量。” 至于演奏鋼琴的少年是誰等，目前尚不清楚。利明說：“因爲要采訪，（拍攝）幾分鍾後離開了酒店，之後再也沒有見到少年和他的家人。”

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