執政黨通過黨內政治改革案，雖然具有濃厚的政略意圖，但在野黨也要提出構想. March. 01, 2022 07:20. . 共同民主黨前天晚上召開議員全體大會，一致通過了黨代表（黨首）宋永吉24日發表的政治改革案為該黨決議。其內容包括：為體現實際的多黨製改革選舉製度、國務總理國會推薦製、總統四年兩任製改憲、實施總統決選投票製等。執政黨在在野圈候選人單一化宣布決裂後，急急忙忙在休息日晚上召開議員全會，可見這是針對迫在眉睫的總統選舉的政治策略。 各項改革方案也是需要充分討論及朝野協商的重大問題。就總理國會推薦製而言，這是2018年總統修憲案提交國會時在野黨主張的，共同民主黨表示反對，稱之為「變形的內閣製」「類似內閣製」。但是，在沒有做出任何說明的情況下，執政黨就將其包含在內。實施國會議員連動型及各區域比例代表製的前提是增加目前只有47個的比例代表議席。要麽減少選區議席，要麽增加國會議員定員，這是一個敏感的問題。李在明候選人1月份輕輕提及過總統四年兩任製，不知不覺間它成了擁有180席政黨的黨論。 很明顯，共同民主黨有意將政治改革案用作與安哲秀、沈相奵候選人的連帶紐帶，但尹錫悅候選人的應對也令人寒心。尹錫悅指責道：「一直是多數黨橫行霸道，在距大選還有10天的時候，談什麽政治改革?」「你以為國民是龍蝦、螃蟹和鯽魚嗎?」等。不管是作為政治手段還是大選手段，共同民主黨都在發表政治改革案，並通過議員全會采納為黨論，展開輿論戰等，在奮力掙紮。國民力量黨只是反復強調，「政治改革是更替無道的民主黨政權，趕走他們的手段」，還發表了什麽政治改革方案呢? 李在明和共同民主黨應該與大選結果無關，公開討論此次定為黨論的政治改革案。只有這樣，才能抵銷認為這是競選小伎倆的批評。即使尹錫悅獲勝，在朝小野大的格局中也有可能出現動彈不得的情況。如何分散總統權限、如何獲得國會協助、如何將少數政黨的聲音反映到國政等，對於「分權與協治」具體有什麽構想，不得不讓人好奇。尹錫悅和國民力量黨也不能只停留於批評執政黨搞「政治秀」，而應該拿出「尹錫悅牌」政治改革案的大方向。

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