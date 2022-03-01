兩種勝利. March. 01, 2022 07:20. . 人們在問。俄羅斯為什麽入侵烏克蘭?美國為什麽袖手旁觀?這場戰爭的後果會怎樣？ 這些都是很難輕易回答的問題。在這場戰爭中，不僅牽涉到各國的政治、經濟情況，還牽涉到歐盟和東歐各國的復雜利害關系。普京可能利用了這種亂七八糟的利害關系。 烏克蘭能堅持多久，侵略當時俄羅斯將戰爭時間定為多久，即使烏克蘭投降，俄羅斯希望的傀儡政權建立，烏克蘭能否成為俄羅斯希望的國家呢?這需要超級計算機水平的信息和分析，個人很難做出判斷。 在太強的敵人、火山爆發或海嘯等太強的力量面前，人類有時會覺得自己的力量和抵抗無能為力。但是，人類對於自己的命運，肯定有自己的一份。因此，戰爭需要出乎意料的抗戰和國民的團結。戰爭有兩種勝利。旗幟的勝利是在對方的土地上升起自己的旗幟。第二個勝利是支配國民的心。 要想支配心靈，需要體製的優越性、更高的道德和清廉，需要作為我們後援者的信任。俄羅斯不具備這三樣東西。我希望俄羅斯因為烏克蘭人民的感人抵抗而不能取得旗幟的勝利。即使旗幟升高的那一天到來，最大限度地推遲那一天，也會讓俄羅斯陷入進退兩難的境地。獨裁者的情況，獨裁者最清楚。獨裁者下出無理手（不合理的招數）時，內部肯定會有相應的不安因素。 如果抵抗時間變長，統治變難，對烏克蘭的統治也會產生無理手和貪欲。烏克蘭國民會遭受更嚴重的痛苦，俄羅斯得到的也只有憤怒。無論是俄羅斯還是俄羅斯軍方，戰爭後遺癥都不容小覷。普京想要速戰速決的原因之一是害怕軍隊的墮落和後遺癥。祝願烏克蘭國民取得勝利。 歷史學者

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