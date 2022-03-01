雙方場上11名球員全部罰點球，利物浦笑到最後勇奪聯賽杯. March. 01, 2022 07:21. by 金東昱 creating@donga.com. 替補門將帶領利物浦隊奪得了冠軍。 利物浦隊28日在英國倫敦溫布利體育場舉行的與切爾西隊的2021~2022英格蘭聯賽杯決賽中，在加時賽之後以0比0戰平後，經過點球大戰，以11比10獲勝。利物浦隊自2011~2012賽季以來，時隔10年再次在聯賽杯上捧起了冠軍獎杯。另外，憑借此次奪冠，利物浦隊在該賽事上共獲得9次冠軍，超過曼城（8次），成爲曆屆奪冠次數最多的球隊。利物浦隊主教練尤爾根•克洛普作爲主教練，獲得了個人執教生涯第10座獎杯（多特蒙德5次、利物浦5次）。 兩隊從一開始就不斷嘗試射門，瞄准了球門。但是直到下半場哨聲響起爲止，任何一支球隊都沒有取得進球。在加時賽中也未能打破平衡的兩隊進入了點球大戰。在點球大戰之前，切爾西隊把守門員換成了凱帕•阿裏薩瓦拉加（27歲）。兩隊前十位點球手都成功罰入點球，場上比分變成了10比10。最後一名點球手是雙方的守門員。 利物浦隊的奎文•凱萊赫（23歲）率先出場成功罰入點球。接著切爾西隊的最後一名點球手凱帕射飛點球，比賽就此結束。在兩隊各派出11名點球手之後，勝負才畫上了句號。11比10也是曆屆英格蘭球隊之間點球大戰中出現的最高比分。 當天負責把手利物浦隊球門的凱萊赫代替主力守門員阿利松•貝克（29歲）首發出場。整場比賽，他以穩定的狀態在120分鍾時間裏阻擋了切爾西隊的進攻。凱萊赫在青年時期不是守門員，而是被寄予厚望的前鋒。作爲一個賽季攻入20球以上的球員，在當天的點球大戰中他展現了以往的射門實力。 克洛普教練在賽後談到凱萊赫的表現時說：“凱萊赫雖然還年輕，但非常沈著。今天的點球大戰是老將們也會緊張的瞬間”，“他在訓練中展現了很好的面貌，有資格作爲先發守門員出場。”

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