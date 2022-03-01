防疫通行證從1日開始中斷適用…餐廳和咖啡廳無需再掃二維碼. March. 01, 2022 07:21. by 李智雲記者•李智潤記者 easy@donga.com,asap@donga.com. 作爲防止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散措施的防疫通行證（接種證明•陰性確認制）將從3月1日開始在全國中斷適用。包括餐廳咖啡廳在內，娛樂設施和室內體育設施等11處現有適用設施都允許新冠病毒疫苗未接種者出入。這距離去年11月引進防疫通行證過去了4個月時間。 中央災難安全對策本部28日發表了上述內容的暫時中斷防疫通行的決定。政府還取消了原定于4月適用的青少年（12~17歲）防疫通行證的適用計劃。此次公布的防疫通行證適用中斷期限尚未確定。 隨著防疫通行證中斷，之前每次出入餐廳、咖啡廳等都要認證的電子出入名冊，即所謂的“QR登記”也將從當天開始廢除。2020年6月首次引進該制度，時隔1年零8個月後廢除了制度。 引進防疫通行證後，受到了不少爭議。有人指出，這過度侵害了國民基本權利，全國各地正在發生18起訴訟。特別是上個月23日，法院做出停止執行大邱60歲以下餐廳咖啡廳防疫通行證的決定後，混亂進一步擴大。行政安全部部部長全海澈當天就全國停止適用防疫通行證的理由解釋說：“考慮到（防疫通行證的）各年齡段的公平性問題，做出了此次決定。” 雖然政府做出了停止適用防疫通行證的決定，但韓國國內新冠病毒防疫狀況比去年年末“德爾塔變異毒株”擴散時更加惡化。截至28日0時，每天新增死亡人數爲114人，爲新冠病毒擴散以來的最高值。住院中的危重症患者當天也增加到了715名。 防疫當局預測，今後新冠肺炎疫情將進一步惡化。疾病管理廳廳長鄭銀敬在當天的新聞發布會上表示：“9日新冠病毒重症患者將增至1200人以上。”有預測稱，3月中旬危重症患者將達到2750人。 另外，從1日開始，與新冠病毒疫苗接種與否無關，居家治療患者的同居家屬隔離義務將被解除。禁止在網上銷售自我檢查套裝的措施將延長至本月末，孕婦將從7日開始每人領取10套套裝。

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