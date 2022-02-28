李在明就貶低烏克蘭總統一事道歉，稱「辭不達意」. February. 28, 2022 08:08. by 許東俊記者、尹多彬記者 hungry@donga.com,empty@donga.com. 共同民主黨大選候選人李在明26日道歉說：「並非出自我本意，哪怕是一部分，如果給烏克蘭國民帶來了誤會，這完全是因為辭不達意。」在前一天的電視辯論中，李在明就俄羅斯入侵烏克蘭的原因表示：「6個月的新手政治家成為總統，刺激了俄羅斯，因此發生了沖突。」之後在國內外接連遭到強烈批評，他僅隔一天就低下了頭。 李在明26日晚在臉書上強調：「好像是在有限的時間內沒有充分說明，所以在此整理對烏克蘭事態的立場，」「如果昨天看了電視辯論全文，誰都會明白，我在發言之後明確批評了俄羅斯的侵略，因此並不是貶低烏克蘭總統，而是在指出（國民力量黨）尹錫悅候選人令人不安的外交、安保觀。」他還說：「我全力支持烏克蘭國民和政府的立場和努力，」「俄羅斯的侵略行動絕不能正當化。」 李在明之所以急忙出面道歉，是因為在海外著名社區「Reddit"等上傳相關發言視頻後，批判回帖接連不斷，對此感到有負擔。 國民力量黨稱此「國際丟臉」，展開了總攻勢。尹錫悅26日在臉書上表示：「不僅沒有安慰經歷了不幸事件的其他國家，反而為了利用選舉而胡言亂語，這副樣子引起了全世界的公憤，」「作為大韓民國的總統候選人，我向自尊心受到傷害的烏克蘭國民表示歉意。」 國民力量黨選舉對策本部長權寧世27日批評道：「以為（李候選人的道歉）是真誠的道歉，但李候選人的信息不是針對烏克蘭國民的道歉，而是出於批判尹錫悅候選人的目的，」「這與典型的水鬼行動將『大莊洞門』責任轉嫁給尹候選人的樣子非常相似。」

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