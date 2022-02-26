韓中關系600年，嚴酷的歷史教訓. February. 26, 2022 07:31. by 金相雲 sukim@donga.com. 「民主國家韓國比共產主義獨裁體製中國更牽製日本，這太荒謬了。」 支持民主國家之間不開戰的所謂「民主和平論」的自由主義國際政治學家們，經常對東亞國際關系提出質疑。也就是說，面對覬覦地區霸權的中國，韓國和日本不聯手追求勢力均衡，從現實主義角度看也令人詫異。在這種疑問的背景下，當然是「歷史」這一變數起到了決定性的作用。那就是歷經數千年與中國的交流和19世紀末以後日本帝國主義的掠奪。 作者憑借前作《冷戰的地球史》聞名於世，這本書回顧了韓中關系600年，關註了兩國關系的特殊性。特別是題目中出現的「義」是追求垂直秩序的性理學概念，在韓中關系中產生了「復合主權」。復合主權是指垂直朝貢秩序強調宗主國的例子，但在內治方面得到了徹底的自主權保障。作者認為，這是19世紀之前數百年間給東亞帶來和平的核心因素。 問題是，隨著兩國國力的增強和近代民族主義的加強，這種合作體製很難啟動。更何況，在朝鮮核危機不斷的情況下，中美矛盾不斷激化，使韓半島的安全局勢更加不安。作者表示，在朝鮮體製崩潰等劇變事態中，中國對韓半島傳統上具有的家長式認識可以發揮作用。也就是說，中國為了在朝中邊境確保緩沖地帶，很有可能進行軍事介入。 那麽，絕對不能回歸到舊朝貢秩序的21世紀韓國前進的方向是什麽呢?作者關註了相比中國人更準確地掌握清帝國的朝鮮精英們的認識。最終應該超越無條件的反華或反日，明確掌握鄰國的意圖。

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