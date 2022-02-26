面對俄羅斯的侵略束手無策，基輔即將淪陷. February. 26, 2022 07:32. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 俄羅斯軍隊全面進攻烏克蘭兩天後的當地時間25日，烏克蘭首都基輔即將淪陷。俄羅斯軍隊當天開始了不分基輔的軍事設施和民間的大規模導彈攻擊，裝甲部隊進攻到了距離基輔只有32公裏的地方。烏克蘭政府當天下午表示，俄羅斯坦克有可能向基輔外圍進攻。這赤裸裸地表明了俄羅斯總統普京從首都開始速戰速決地占領烏克蘭政府的意圖。有評價稱，冷戰時期批判前蘇聯陣營封閉性的比喻「鐵幕」開始降臨。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，烏克蘭政府相關人士表示：「針對基輔的巡航導彈和彈道導彈攻擊仍在繼續，」「民間和軍隊都是目標。」俄羅斯軍隊在開始進攻時曾表示「破壞軍事基礎設施和防空體系，不會對平民構成威脅」，但事實證明這並不屬實。隨著坦克部隊也即將進入基輔，烏克蘭總統澤連斯基表示：「俄羅斯遲早要同我們對話，討論結束戰爭和進攻的方法。」 美國和歐洲等西方國家對俄羅斯主要銀行實施了金融製裁和對半導體等的全面出口管製等追加製裁。美國商務部當天表示：「半導體、電腦、通信、信息安全裝備、激光、傳感器等被列入出口管製對象。」 但是，德國等歐盟部分國家反對並取消了對俄羅斯製裁的核心製裁——把俄羅斯金融機構趕出國際銀行間通信協會（SWIFT）結算網的措施。 美國總統拜登警告說，俄羅斯有可能越過烏克蘭，對北約發動攻擊。拜登指示向歐洲增派7000名美軍，並表示：「如果普京入侵北約國家，美國將介入其中，」「對這一點，我確信無疑。」 澤連斯基說："我們聽到的不僅是導彈轟炸、交戰和戰鬥機的轟鳴聲，也是俄羅斯被文明世界孤立的新『鐵幕』築起的聲音。」

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