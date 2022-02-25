普京的「不義戰爭」和「粗暴踐踏主權」，國際應聯合應對. February. 25, 2022 07:47. . 俄羅斯軍隊昨天開始對烏克蘭發動全面進攻。普京總統宣布開始軍事作戰後，俄羅斯軍隊開始進入烏克蘭東部地區。基輔等各個地方都發生了連鎖爆炸。美國總統拜登表示，「將和同盟一起堅決應對」，歐洲等世界各國也對俄羅斯進行了高強度的製裁。文在寅總統也表示：「將共同參與包括經濟製裁在內的國際社會的努力。」 俄羅斯入侵烏克蘭是粗暴踐踏烏克蘭主權和領土的違反國際法的行為，也是殺傷無辜生命的反人倫犯罪行為。雖然普京聲稱「維持和平以保護居民」，並表示「沒有占領烏克蘭的計劃」，但任何借口都不能使不義的戰爭正當化。對於這種不可容忍的破壞世界秩序的行為，應通過國際社會的聯合、自由國家的團結來譴責俄羅斯，讓它付出應有的代價。 普京不顧國際社會的多次警告，開始了恢復前蘇聯勢力圈的軍事行動。這距離在鄰國建立親俄代理政權，賦予其居民俄羅斯國籍，陷入內戰的混亂已經過去了8年。如果允許這樣的強國蹂躪弱小國家，國際社會只能變成只由力量支配的弱肉強食的戰場。為了恢復世界秩序和規範、和平，也要在國際上聯合起來，堅決懲罰俄羅斯的侵略行為。 美國和歐洲通過殘酷的製裁措施，以孤立俄羅斯的封鎖戰略進行對抗。雖然在加強對烏克蘭的軍事支援，但不會派遣兵力與俄羅斯軍隊直接對峙。對於非北約成員國的烏克蘭來說，首先必須自己承擔軍事應對。國際社會應該聯合起來積極支援烏克蘭，使烏克蘭不成為單方面的犧牲者，從而挫敗俄羅斯的野心。 由於俄羅斯的開戰，第二次冷戰即新冷戰正式開始的轟鳴聲響起。今後，世界將分為美國主導的西方陣營和俄羅斯、中國的權威主義陣營，對決和矛盾將更加激烈。全球供應網分離等世界經濟中斷也是不可避免的。韓國處於這種新冷戰的最前線。雖然晚了一步，但既然表明了參與製裁的意向，作為西方同盟的一員，應該積極貢獻力量。這也是防止朝鮮蠢蠢欲動、應對經濟沖擊波的方法。

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