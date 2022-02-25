普京穿著與三天前「一樣的衣服」……難道是錄播？. February. 25, 2022 07:48. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 俄羅斯總統普京24日下令全面進攻烏克蘭，在緊急電視演說（照片）中，多處出現了相互矛盾或過度跳躍的講話。 普京表示，「俄羅斯沒有占領烏克蘭的計劃」，但同時威脅稱，「烏克蘭軍隊應立即放下武器回家」。這是在聲稱不會軍事占領的同時，威脅烏克蘭軍隊投降。 普京還警告說：「烏克蘭即將發動（對頓巴斯地區）攻擊，俄羅斯不能容忍烏克蘭的威脅，」「不僅要把烏克蘭非武裝化、非納粹化，還將把對包括俄羅斯公民在內的和平居民進行大量流血犯罪的人送上法律的審判臺。」 俄羅斯在沒有任何根據的情況下，將烏克蘭東部頓巴斯地區的紛爭擴大到整個烏克蘭，並把烏克蘭政府比喻為納粹德國。納粹在二戰期間屠殺了大量烏克蘭居民。另外，「將流血犯罪者置於法律的審判臺」的發言，也證明了美國政府「俄羅斯製定了占領烏克蘭後逮捕、監禁者的名單」的主張是事實。 《金融時報》等媒體報道說，普京當天的服裝與21日發表承認頓巴斯地區親俄羅斯反政府武裝勢力頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立的公開演講時的服裝相同。報道認為，也就是說，24日的演講實際上是在21日事先錄製的。 據《金融時報》報道，普京總統21日和24日都身穿白色襯衫、黑色正裝和紅色領帶。演講的地點和他演講的位置也是一樣的。他在21日表示，「如果頓涅茨克和盧甘斯克提出要求，將把俄羅斯軍隊派往頓巴斯」，兩天後頓涅茨克和盧甘斯克的領導人照搬提出了要求。《金融時報》報道說：「如果兩個視頻是在同一天拍攝的，從側面證明了入侵烏克蘭是按照事前劇本進行的。」

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