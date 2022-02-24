九成外國企業：「今年還沒有投資計劃」. February. 24, 2022 07:44. by 金昌德 drake007@donga.com. 據調查，每10家外商投資企業中就有9家今年沒有投資或還沒有製定投資計劃。 據全國經濟人聯合會23日發布的「進軍韓國的外國企業招聘-投資動向」調查結果顯示，101家外資企業中27家（26.7%）回答「今年沒有投資計劃」。回答「還沒有製定計劃」的有65家（64.4%）。此次調查是以100名以上職員的外資企業為對象進行的。 今年製定投資計劃的9家（8.9%）中，有7家計劃維持前一年的水平，而計劃增加的企業只有2家。 對於外商投資企業無法增加投資的原因，回答「由於新冠疫情持續，國內外經濟及行業景氣狀況不好」的人最多，達44.1%。其後依次為「主要投資項目已經完成」（26.5%）、「由於過度的限製立法，企業環境惡化」（5.9%）、「高法人稅率、投資獎勵不足等，投資環境不好」（2.9%）。 大部分外商投資企業都沒有製定招聘計劃。14.9%的調查對象企業表示「沒有招聘計劃」，46.5%的企業表示「還沒有製定計劃」。製定招聘計劃的企業中「維持去年水平」的企業占51.3%，多於「將比去年增加」（46.2%）。雖然只有少數，但也有「會減少」（2.5%）的地方。 全經聯國際本部長金峰滿（音）表示：「為了擴大企業的雇傭和投資，新政府應該把重點放在營造有利於企業的勞動環境上。」

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