文在寅政府表面上高喊「革新破舊」，卻大量出現「小伎倆規製」. February. 24, 2022 07:45. . 據悉，現政府表面上一直強調「革命性革除規製（限製性規定）」，但通過比修改法律更容易的實施令修改等，批量生產了「迂回規製」。《東亞日報》采訪組與全國經濟人聯合會共同分析的結果顯示，現政府執政以來新設、強化的5800多條規製中，有86.9%是以修改實施令、實施規則等下位法令的方式實施的。與占73.8%的李明博政府、占77.9%的朴槿惠政府相比，比重明顯增大。 限製社外理事任期為6年、擴大幹預國民年金的企業經營等，是製約民間經營活動的重大事件，但沒有國會立法程序的情況下，通過迂回規製，速戰速決地得以實施。此外，國會議員也在大量產生規製。現政府國會議員提議的規製立法共有4100多件，是朴槿惠政府時期的3倍以上。也就是說，每天都有2、3件規製法案被新提出。 現政府以革新增長、改革限製的業績而自豪的規製沙盒的成果也不理想。雖然該製度的宗旨是象讓孩子們在鋪著沙子的遊樂場玩耍一樣不受限製地試驗新事業，但在3年內被選定為對象的600多項事業中，實際改善限製的只有20%。相反，40%以上的人沒有開始提供服務或放棄了事業。雖然也有事業性低下的情況，但很多情況下沒能越過多個部門夾雜的層層規製的高墻。 另外，今年1月在美國拉斯維加斯舉行的「CES 2022」上受到關註的韓國企業的醫療保健、機器人技術，多數在國內因限製而無法實現商業化。世界級的遊戲公司最近正在全力開發利用虛擬貨幣的「賺錢遊戲」，但在韓國被規定為非法，因此國內遊戲企業正在以向將韓國排除在外的海外推出為目標，準備提供服務。為了躲避國內限製，想去海外創業的創業企業也在增加。 第四次產業革命不是技術革命，而是「規製革命」，各國正在通過規製革新加快培育新產業。經濟合作與發展組織預測，進入2030年代後，韓國的潛在增長率將下降到0%左右，增長引擎正在迅速冷卻。如果像現在這樣政府口口聲聲高呼規製革新，卻增加小伎倆限製，那麽恢復增長率或為青年創造好的工作崗位只能是空話。

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