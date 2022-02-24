美國智庫：「71%的韓國人贊成自行開發核武器」. February. 24, 2022 07:46. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 美國一智庫的輿論調查結果顯示，每10名韓國人中就有7人支持自行開發核武器。韓國人認為中國是10年後最具威脅的國家，82%的受訪者認為朝鮮不會棄核。 美國芝加哥全球事務委員會（CCGA）委托韓國調查機構「韓國Research」於去年12月1日至4日以1500名18歲以上韓國人為對象進行了輿論調查，並於21日公布了上述結果。 問卷調查結果顯示，對於「是否贊成韓國自行開發核武器」的提問，71%的應答者表示贊成。反對者只占26%。贊成擁有核武器的理由中，「防禦朝鮮以外的威脅」（39%）最多，其次是「提高韓國在國際社會中的地位」（26%）和「應對朝鮮的威脅」（23%）。 對於美國在韓國部署核武器，56%的人表示贊成。但是，對於「在自主研發核武器和美國在韓國部署核武器中選擇」的提問，回答「自主研發」的人占67%，遠遠多於「美國部署核武器」（9%）。24%的被調查者反對在韓國部署核武器。 目前，朝鮮（46%）被選為對韓國安保最具威脅的國家，中國（33%）、日本（10%）、美國（9%）。相反，56%的受訪者認為中國是10年後最具威脅的國家，22%的受訪者認為是朝鮮。 對於朝鮮是否會棄核，82%的受訪者表示「不會放棄」。對於「是否確信朝韓發生沖突時美國會保衛韓國」的提問，61%的人回答「是」，36%的人回答「不是」。

한국어