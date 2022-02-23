「先撤離再說」……進軍俄羅斯和烏克蘭的韓國企業也進入緊急狀態. February. 23, 2022 07:39. by 郭道英, 宋忠炫 now@donga.com,balgun@donga.com. 隨著圍繞俄羅斯和烏克蘭的戰雲升溫，進軍當地的韓國企業以及整個產業界的緊張感也日益高漲。當地法人及分公司派駐人員全部撤離完畢，政府當局也開始檢查進出口風險。 據業界22日透露，在烏克蘭設有法人或分公司的韓國企業包括三星電子、LG電子、現代公司、POSCO國際、韓泰輪胎、GS建設等製造公司和綜合商社在內共有10多家。此前，外交部於13日向烏克蘭全境下達旅遊警報第四階段「禁止旅行令」後，他們立即對派駐當地的人員和家屬采取了回國措施，或重新部署到了波蘭等鄰近國家。據悉，在當地有法人的三星電子和LG電子的駐地人員有10多人。 進軍俄羅斯當地的三星電子、LG電子、現代汽車、起亞、好麗友等國內企業也在擔心原材料供應受阻和內需減少等風險。第十大貿易對象國俄羅斯和氖（半導體材料）等部分稀有產品進口依賴度較高的烏克蘭的戰爭可能性使半導體業界和國內進出口企業也在關註情況。 當天，產業通商資源部在首爾鐘路區韓國貿易保險公司舉行了由通商交涉本部長呂翰九主持的「主要行業烏克蘭事態及出口狀況檢查會議」。首爾大學經濟學系教授金相峰（音）表示：「烏克蘭是我們連接西歐的路口，因此各種供應網可能會出現差池。同時，還要應對俄羅斯減少天然氣供應的可能性。」

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