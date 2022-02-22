行政過度和晉州城的悲劇. February. 22, 2022 07:41. . 「沒有湖南就沒有國家。」這是李舜臣將軍留下的名言。壬辰倭亂時，朝鮮王朝能夠堅持到底的決定性因素就是守住了湖南。通常稱漢山大捷、晉州城、幸州大捷為壬辰倭亂三大捷，真正成為幸州大捷主人公的權慄卻說：「相比幸州大捷，梨峙戰役的意義更大。」如果用梨峙戰役替下幸州之戰，那麽三大捷都是阻止倭軍前往湖南的戰役。 朝鮮政府恐怕都已充分預測到，倭軍會奔向湖南。政府在陸上構築了一個防禦據點，那就是晉州城。晉州城南側由南江和河岸段丘阻擋。西邊也是巖石峭壁。容易攻擊的地方是北面和東面。這裏挖了相當寬的垓子。韓國地形很難設置垓子，晉州城的垓子卻很特別。 如果說有弱點，那就是城池窄小。想要擴張，可能的地方只有東邊。政府向東擴張城墻，這是致命的失誤。只是擴大了面積，卻弱化了垓子，使以東地區變得脆弱。在第一次晉州城戰鬥中，李朝軍人戲劇性地取得了勝利，但在第二次戰鬥中，這一弱點最終導致了不幸。戰後李朝才真正改造晉州城，此後晉州城再也沒有機會戰鬥。真讓人好奇。為什麽會做出這麽荒唐的事情呢?可能的推測是典型的紙上談兵和行政主義。 為了強化防禦力而增加兵力。增了兵，就要擴城。於此為終。城的結構性弱化不能用數據來表現。相反，加強城池的時間、資源和人力，都是用數值來確定的。首領在有限的時間內完成了文書上的任務。政府表現出了努力的姿態。這還不夠嗎?何必白白指責政府的方針，開展不必要的事業而被追究責任呢?即使百般思考，從那時到現在，我們仍然生活在過度行政主義之中。人們要求正義的政府，但很多人不知道過度政府才是真正的問題。補藥過度服用，也會成毒藥。

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