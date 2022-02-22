李承勳獲得速滑男子集體出發比賽被選爲北京冬奧會代表戲劇性勝負. February. 22, 2022 07:41. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國速度滑冰名將李承勳（34歲•IHQ）獲得銅牌的男子集體出發比賽被選爲2022年北京冬奧會的代表戲劇性勝負。 美國NBC20日選定了本屆北京冬奧會8大“戲劇性的終點（dramatic finishes）”，其中第五個介紹了速度滑冰男子集體出發比賽。 據奧運會官方計時器歐米茄方面透露，李承勳19日在中國北京國家速滑館“冰絲帶”舉行的決賽中，以7分47秒204的成績僅領先美國的喬伊•曼蒂亞（36歲•7分47秒206）0.002秒，以第三名的成績通過了終點線。終點圖像分析儀也很難分清兩位選手的優劣。大賽官方網站也只公布了小數點後面兩位數的比賽成績，成績相同，爲7分47秒20。 以刹那的勝負獲得銅牌的李承勳共獲得6枚獎牌（金牌3枚，銀牌2枚，銅牌1枚），成爲韓國選手中曆屆冬奧會獎牌最多的運動員。難道是因爲沒能登上領獎台而感到遺憾嗎？賽後曼蒂亞還主張：“李承勳好像拉了我。”他還說：“他好像不是故意的。這也是比賽的一部分。”美國教練組也曾提出抗議，但這一抗議並未被組委會接受。 此外，中國以0.016秒優勢奪冠的短道速滑混合2000米接力決賽等比賽也榜上有名。在之前的半決賽中，中國隊在選手之間沒有發生觸碰（應被視作接力不成功）的情況下進入決賽的“判定爭議”並沒有被提及。在興奮劑爭議中參加花樣滑冰女子單人滑比賽並在自由滑中接連失誤，僅排在第4位的俄羅斯奧委會（ROC）運動員“花樣滑冰外星人”卡米拉•瓦利耶娃（16歲）也榜上有名。

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