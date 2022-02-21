“相花，想你了”…再次相遇的韓日冰上友誼. February. 21, 2022 07:39. by 兪載泳 elegant@donga.com. 韓日“冰上女皇”李相花（33歲）和小平奈緒（36歲）在世界速度滑冰女子短距離項目上交鋒了10多年，雖然兩人互有競爭，但其深厚友誼讓人感動不已。 作爲2022年北京冬季奧運會速度滑冰解說員前往現場的李相花19日會見了小平奈緒，並暢談了自己的感想。李相花爲了讓小平奈緒能夠集中精力參加500、1000米比賽，之前故意克制見面，但重逢後熱情地擁抱了小平奈緒。 李相花觀看在本屆冬奧會速度滑冰500米比賽中僅排在第17位的小平奈緒的比賽後，像自己比賽一樣投入感情，流下了眼淚，小平奈緒找到轉播席上的李相花，用韓語說：“相花，過得好嗎？ 我想你了”，展現了深厚的友情，不僅感動了韓日粉絲，也感動了全世界。這是從李相花初中時期開始就一直延續至今的緣分。李相花在2010年溫哥華和2014年索契冬奧會速度滑冰女子500米比賽中連續兩次獲得金牌，在2018年平昌冬奧會將金牌“拱手”讓給小平奈緒，只獲得了銀牌，但是兩人的友情並沒有改變。 李相花從第一次見面開始就不是叫“前輩”，而是叫“奈緒”，小平則非常疼愛李相花，長時間相互支持。李相花說：“即使很久沒見面，也感覺像昨天見面一樣，就像在一起一樣。”小平奈緒說：“本以爲不能參加北京冬奧會，但幸虧相花的助威，我才看到了希望。覺得在相花和粉絲面前能滑好冰，所以參加了比賽。”李相花對小平奈緒說：“希望現在放下一點，讓自己變得從容一點”，兩人貼面進行了“自拍”。 李相花在自己的社交網絡服務（SNS）上上傳了兩人的合照，並表示“時隔4年的再次見面。想死你了！永遠的競爭對手、同事，以及讓我走到平昌冬奧會的原動力和支柱—永遠是我的朋友奧運會冠軍”，再次展現了深厚的感情。小平奈緒用韓語留言說：“終于見面了。非常高興。” 基爾•納威斯（荷蘭）等世界著名速滑明星也紛紛留言表達高興的心情。李相花再次回應說：“我們的下一個‘計劃’是迪士尼樂園。”平時喜歡迪士尼角色的李相花在4年前平昌冬奧會結束後也曾約好自拍並一起去東京迪士尼樂園。小平奈緒也在自己的SNS上寫道：“因爲經曆了類似的困難，所以我認爲可以理解彼此的感情。如果能自由旅行的話，希望在韓國和日本不要拘泥于時間，一起愉快地度過”，展現了“真友情”。

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