在家接受治療的人接連死亡……「自我防疫」體系發出警告. February. 21, 2022 07:38. by 李素貞記者、李知雲記者 sojee@donga.com,easy@donga.com. 首爾市一名獨自在家接受治療的50多歲新冠確診患者被發現死亡。有人指出，隨著在家治療中死亡事例持續發生，從10日起實行的「自我防疫」體系正在響起警告音。 據首爾市冠嶽警察署20日透露，19日上午9時51分左右，在冠嶽區奉天洞的某住宅中發現了死亡的A某（59歲）。警方調查結果顯示，A某18日被確診後，開始居家治療，家人在另外的場所停留，與A某聯系不上，19日上午撥打了119報警。 據保健當局透露，管轄保健所為要求輸入基礎流行病學調查，曾四次試圖通話，但未能與A某取得聯系。結果A某在檢查後一次也沒有跨過醫院的門檻就離開了人世。15日，仁川一名在家接受治療的70多歲男性在去汗蒸房後死亡，自助防疫體系的漏洞接連暴露。 專家們擔心，由於政府放寬防疫措施，可能會重演去年底的「病床大亂」事態。截至20日零時，新增新冠確診患者為104829人，連續三天保持在10萬人以上。住院中的危重癥患者為439名，比一周前的13日（288名）增加了50%以上，在家接受治療的患者也超過了45萬名。最近一周（14日至20日）內，與新冠相關的死亡人數為324人，這是去年實施階段性恢復日常生活（與新冠共存）政策後一周（11月1日至7日）死亡人數（118人）的3倍左右。

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