李在明36.4 尹錫悅43.3 安哲秀9.9%. February. 21, 2022 07:38. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 在3月9日總統選舉前夕，《東亞日報》委托輿論調查機構「Research & Research」，以全國1006名成年男女為對象，在18日和19日進行了民意調查。20日公布的結果顯示，共同民主黨候選人李在明和國民力量黨候選人尹錫悅的支持率分別為36.4%和43.3%。兩人的差距為6.9個百分點，在誤差範圍之外。正義黨候選人沈相奵的支持率為2.7%，國民之黨候選人安哲秀的支持率為9.9%。 與《東亞日報》4日和5日進行的上一次輿論調查結果相比，李在明的支持率下降了0.6個百分點，尹錫悅的支持率上升了1.6個百分點。沈相奵的支持率上升了0.2個百分點，安哲秀的支持率下降了0.2個百分點。 調查中，在2017年大選投票給文在寅總統的應答者中，在此次大選中支持李在明的比率為60.2%。據統計，在上次大選中投票給國民力量黨洪準杓議員的應答者中，支持尹錫悅的比率為91.1%。在上次大選中支持國民之黨安哲秀的應答者，在此次調查中56.3%支持尹錫悅，20.5%支持安哲秀，18.5%支持李在明。 在此次大選中，49.6%的人回答「為了政權交替，最好在野黨候選人當選」，34.9%的人回答「為了政權的穩定，最好執政黨候選人當選」。在各年齡段的調查中，20多歲（57.5%）和60歲以上（60.7%）的政權交替輿論最高，40多歲（49.8%）的政權安定輿論最高。另外，就新冠防疫問題，62.7%的人贊成放寬保持社交距離，24.1%的人表示反對。 在文在寅總統的履職評價調查中，「肯定」占43.4%，「否定」占53.0%。在政黨支持率方面，共同民主黨為33.8%，國民力量黨為39.6%。調查是通過有線（20%）和無線（80%）電話面試進行的，抽樣誤差為95%，可信度為±3.1個百分點。詳細內容請參考中央選舉輿論調查審議委員會網站。

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