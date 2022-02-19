外媒：「美伊核談判有望在幾天內達成妥協」. February. 19, 2022 07:21. by 兪載東 jarrett@donga.com. 據悉，伊朗與美國等6個國家簽署的核協議恢復談判即將達成協議。據悉，協議案草案中包含了分階段降低伊朗鈾濃縮濃度、美國松綁被困在韓國的伊朗原油出口貨款等內容。 路透社當地時間17日報道，長達20多頁的當事國間協議草案中包括了美伊雙方為遵守伊核全面協議而分階段采取的措施。 該協議中包括解除被凍結在韓國的伊朗原油出口貨款70億美元（約8.372萬億韓元）的內容。由於美國的製裁，美元匯款變得困難，伊朗2010年在友利銀行和IBK企業銀行開設了韓元賬戶，收取了原油出口款項。伊朗產原油進口貨款存入該賬戶後，向伊朗出口的國內企業從該賬戶中拿走出口貨款。但隨著美國於2019年恢復對伊朗的製裁，該賬戶被凍結。 伊朗一直強烈要求韓國政府返還這筆錢。韓國政府認為，去年1月伊朗在海灣海域以海洋汙染為由扣押韓國船只，實際上也與對凍結資金的不滿有關。據悉，為解決這一問題，政府與美國討論了在此次核協議中加入解除凍結資金的方案。

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