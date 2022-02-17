“弗裏達•卡洛，痛苦的人生也像慶典一樣享受”. February. 17, 2022 07:34. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 6歲時患小兒麻痹症，跛了一條腿，18歲時因事故一生接受了33次手術。墨西哥畫家弗裏達•卡洛（1907~1954年）的人生似乎充滿了苦難和痛苦。但演員崔貞媛（53歲）表示：“說‘笑才是最高價值’的弗裏達沒有在痛苦中掙紮，而是把人生當作慶典一樣活著的人。” 7日在首爾江南區某咖啡廳見到的她將在下月1日開幕的音樂劇《弗裏達》中扮演主人公弗裏達。作品是將弗裏達死前的最後瞬間裝飾成“The Last Night Show”的創作音樂劇，向觀衆講述她的人生。 “作品將弗裏達诠釋爲擁有強烈能量和喜悅的愉快的人。實際上，她寫的日記中也寫著‘爲了笑而活著’、‘苦惱和痛苦簡直是愚蠢’。” 弗裏達十分珍愛自己，留下來的作品有三分之一是自畫像。崔貞媛笑稱，海報中臉上的皺紋也蘊含著“活著的人生，不覺得很美嗎”？感覺兩人屬于同一類人。 33年前，她的第一個舞台是音樂劇《小姐和流氓們》。雖然是只有一句台詞“走吧，阿德萊德！”的“小姐6”角色，但一謝幕就流著眼淚、痛哭流涕的她有了自己的粉絲俱樂部。 “即使是小角色，在舞台上自己也覺得自己是主人公。因爲我自己喜歡才做的演出，所以人們還給我鼓掌。粉絲們也覺得‘不是主人公的孩子很認真啊’，非常神奇，非常喜歡。” 除了産後1年之外，一年也沒有休息過作品的她曾短暫地沒能登台。前年初，受全球性大流行病的影響，飾演“唐娜”一角的音樂劇《媽媽咪呀》被取消。 “感覺我的一切都被搶走了。即使不收片酬，也要進行演出。也沒有人死，但眼淚像瀑布一樣流了下來。” 在弗裏達的生涯中，不能不提既是戀人又是同志的墨西哥大師畫家叠戈•裏維拉（1886~1957年）。面對流産的她，叠戈和小姨子出軌等，通過和各種女性交往讓她痛苦不已，但弗裏達直到臨死前還在圖畫和日記中記錄下了他。崔貞媛剛開始無法理解弗裏達，但一想到舞台就改變了想法。 “我曾想象過如果有人束縛我的手腳，不讓我演出。那我就像弗裏達一樣看著挂在天花板上的鏡子哭了，也許是笑著演戲的吧。哈哈。對于《弗裏達》來說，叠戈對我來說就是舞台。” 3月1日~5月29日，首爾鍾路區世宗文化會館S劇場。票價爲7萬~8萬韓元。

한국어