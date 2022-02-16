找到感覺的“眼鏡前輩”…越過大山就能進入4強. February. 16, 2022 07:39. by 金培中 wanted@donga.com. 由金善英（隊長）、金英美（2投手）、金京愛（3投手）、金恩靜（主將）、金初熙（候補•以上江陵市廳）組成的韓國女子冰壺代表隊14日在中國北京國家冰上運動中心“冰立方”舉行的2022北京冬奧會冰壺女子團體循環賽中以10比5戰勝日本隊，起死回生。距離循環賽結束還有3場比賽，韓國需要的是連勝。 截至14日，共有10支球隊進行了6場比賽，韓國隊以3勝3負的成績與加拿大、英國一起並列排名第五。瑞士（5勝1負）今後只要再取得1勝，就能順利進入4強，而俄羅斯奧委會代表隊（ROC）則以6連敗，事實上已經提前被淘汰。其余8支球隊將圍繞3個名額展開激烈的競爭。如果勝負相同，就要以勝者勝原則進行最終排名，因此剩下的比賽必須無條件取勝。 女子代表隊的課題是快速適應冰質。韓國隊輸掉的3場比賽都與適應冰質有關。在10日的首場比賽中失利的韓國隊在13日也敗給了被評價爲弱旅的中國隊，因爲北京降下暴雪，賽場濕度提高，導致冰面出現冰花，而正是這一細微的變化導致了球隊的失利。在14日的首場比賽中，韓國隊也負于美國隊，賽後隊員普遍表示冰場管理員爲了增加“曲度”（軌迹的打彎），給冰面施加了變化。2018年平昌冬奧會以後，因韓國冰壺聯盟前任執行部和領導人“刁難”等，出現了2年多的空白期，其影響不容忽視。 適應冰質後，曾經以高感度擊球著稱的代表隊，再現了過去壓制對手的樣子。在最近進行的與日本隊的比賽中，主將金恩靜的投壺准確度爲90%，撞出壘圈成功率高達“100%”。 接下來的日程很緊湊。15日休息一天，並爭取適應冰質的韓國隊將于16日上午迎戰瑞士隊，下午迎戰丹麥隊。此外，球隊還將在17日與之前在平昌冬奧會決賽中曾負于自己的宿敵瑞典隊進行循壞賽最後一場比賽。瑞典世界排名第一，瑞士排名第二。但是，要想在韓國冰壺曆史上首次連續兩次獲得奧運會獎牌，就必須越過這些“大山”。

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