首爾中小學生確診患者一周內翻倍. February. 16, 2022 07:38. by 趙維蘿記者 jyr0101@donga.com. 由於新冠病毒變異奧密克戎毒株的擴散，首爾地區小學、初中、高中學生確診人數在一周內翻了一番。特別是，小學生和高中一二年級的確診患者大幅增加。據分析，隨著開學的學校增加，學生確診患者也隨之增加了。 據首爾市教育廳15日透露，2月第二周（7日至13日）首爾市內小學、初中、高中學生確診患者共達5764人。從2月第一周（1月31日~2月6日）的2755人，一周內增加了3009人。在此期間，小學生確診患者從1614人猛增到3229人，高中一二年級的確診患者從417人猛增到1213人。 首爾市教育廳計劃以幼兒園學生和小學生為對象，在開學後的7周內每周支援2次的自檢套裝。在11個教育支援廳各運營2個，共22個現場移動式基因擴增（PCR）檢查組。這就是利用車輛前往發生集體感染學校的「移動型篩查診療所」。 首爾市教育廳表示，將以△校內學生新確診比率3%△年級或班級內學生停止上學（確診+隔離）比率15%為標準，確定新學期的課業類型。3月開學後，如果兩個指標中有一個超過標準，根據校長的判斷，可以限製部分教學活動或轉變為部分遠程教學。如果兩個指標都超過標準，將進行部分遠程教學。

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