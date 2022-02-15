領導人的品德. February. 15, 2022 07:46. . 美軍海軍陸戰隊第一師第五團是6·25戰爭時期在長津湖戰鬥中展開血戰的團。在太平洋戰爭中，該團曾在瓜達爾卡納爾、佩萊裏奧、沖繩等地戰鬥過。隸屬第五團並隨軍參加佩萊裏奧和沖繩戰鬥的有真·斯萊奇留下了《太平洋戰爭》的珍貴回憶錄。 在這本回憶錄中，出現了名叫霍爾登上尉的連長。所有連隊隊員都稱他為「船長（上尉）」以表示尊敬。斯萊奇到連隊本部時，目睹了霍爾登向炮兵要求向連隊戰壕前炮擊10多發炮彈的場面。炮兵軍官問道：為什麽要毫無理由地炮擊？霍爾登回答說：「我想告訴大家，作為連長一直對士兵的安全表現出極大的關心。」聽到這一故事的連隊隊員都很感動。連長在百忙之中關心每一位連隊隊員，聽取每個人的情況，為他們盡最大的努力。幸存的軍官們也稱贊他是最好的連長。令人惋惜的是，他在佩萊裏奧戰役即將結束之際犧牲了。 參加6·25戰爭的法國營中，有一個由韓國軍人組成的連，連長是具畢（音）大尉。他從第二次世界大戰開始從軍，是具有10年戰鬥經驗的資深人士。在法國營中，作為最資深的連長，軍官們也十分尊敬他。對於韓國士兵來說，他幾乎是神。 在與中國軍隊展開的第一場戰鬥中，推薦所有人都感到疑惑的韓國士兵為優秀士兵，投入戰鬥，之後與法國士兵享受同等待遇的人參加戰鬥的，就是具畢。具畢在斷腸的山脊上陣亡於迫擊炮。都被幸存的部隊成員稱為最優秀的連長，他們的共同點是什麽呢？尊重士兵，親切，不把他們視為自己出人頭地或光榮的手段，作為連長，不斷摸索和實踐自己為隊員們能做的最佳方法。我們沒有這樣的領導人嗎？不是的。到處都是。不知是不是受到了神的祝福，真是到處都是。一到選舉的時候，大家都會成了這樣的領導人。

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