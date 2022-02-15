首爾去年月租交易量突破7萬件…創下自統計以來的曆史最高紀錄. February. 15, 2022 07:45. by 李새샘 iamsam@donga.com. 據調查，首爾去年的月租交易量突破了7萬件，創下了自統計以來的曆史最高紀錄。 14日，據首爾房地産信息廣場透露，去年除首爾公寓的全租外，月租（包括准月租、准全租）的交易量以截止到當天申報的交易爲准，共達7.1080萬件。這是自2011年統計以來的最高值。 月租交易量自2018年以後呈逐年增加的趨勢。從2018年的4.8268萬件到2019年超過了5萬件，2020年超過了6萬件。去年達到了7.1080萬件。全月租交易在沒有法律規定的期限的情況下，以租戶的確定日期申報爲基礎進行統計。但是，去年全月租申報制在1年的過渡期內實行，全月租申報有可能比往年有所增加。 在全部交易中，月租交易比重也在去年達到了37.4%。 繼2019年28.1%、2020年31.1%之後，連續3年上升。特別是衿川區是去年首爾25個區中唯一月租比重（56.1%）高于全租比重（43.9%）的。

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