在野黨：「國情院在大選前更換服務器，銷毀證據」……國情院：「純屬造謠」. February. 15, 2022 07:46. by 張寬錫, 崔智善 jks@donga.com,aurinko@donga.com. 國民力量黨14日聲稱：「國家情報院企圖更換儲存了所有活動清單的主服務器。」該黨提出，懷疑國情院在大選之前的此舉是要銷毀證據。國情院立刻發表聲明表示：「沒有今年更換主服務器或推進更換的計劃。」 國民力量黨選舉對策本部長權寧世當天召開緊急記者見面會表示：「我們得到舉報，國情院將斥資50億韓元更換存有所有活動的主服務器，並通過國情院企劃調整室長確認了這一事實。」他還說：「在政權即將更叠前夕，更換保存預算、活動結果報告、人員信息等全部資料的服務器，不禁令人感到震驚。」 該黨政策總部長元喜龍也表示：「正如在（教唆舉報嫌疑舉報者）『趙成恩事件』中所看到的，國情院院長介入國內政治，由此（發生的）許多直接或間接接觸和管理韓國國內人士的記錄等，都儲存在主服務器裏，」「以清算積弊的名義在情報機構內分幫結派和整人性肅清的記錄，（一旦更換服務器）就會處於證據被銷毀的危險。」該黨總統候選人尹錫悅也在與記者們見面時警告：「以更換服務器的名義挪走，如果刪除或廢棄部分資料，那麽國民將不得不嚴重問責。」 爭議擴散後，國情院破例發表了長篇聲明，表示（國民力量黨所稱）「與事實完全不同」，表示了強烈的遺憾。國情院表示：「國情院保管的資料是根據《記錄物管理法》等進行徹底管理的，因此資料的廢棄、遺漏是完全不可能存在的犯罪行為，」「請不要將國情院傳喚到政治領域。」國情院相關人士表示：「國情院服務器設備等更換就像更換汽車零部件一樣，到了年限就要定期更換，這是之前一直進行的工作,」「突然出現毀滅證據的主張，真是荒唐。」

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