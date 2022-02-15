英國媒體：「韓國大選，民主化以後最令人厭惡的一次」. February. 15, 2022 07:46. by 李恩澤 nabi@donga.com. 英國《泰晤士報》周日版《星期日泰晤士報》當地時間13日就韓國總統選舉報道說：「這是韓國民主化35年來最令人作嘔的（most distasteful）一次。」此前，美國《華盛頓郵報》曾嚴厲批評這是「醜聞纏身的歷史上最糟糕的選舉」，英國的主流雜誌也指出了圍繞朝野政黨總統候選人及其家人的疑惑。 《星期日泰晤士報》指出：「韓國是K-POP、奧斯卡獎獲獎作品、電視劇《魷魚遊戲》席卷全世界的文化出口國，但現在首爾正在展開比電影《寄生蟲》更生動地展現精英們醜陋一面（seedy side）的表演，」「那就是2022年大選活動。」報道還說：「正在韓國進行的『非好感（unlikeable）候選人的選舉』中，候選人的夫人也被牽扯進來。」 該報介紹了共同民主黨總統候選人李在明的妻子金惠敬挪用法人信用卡的疑惑、「過度禮儀」爭議、聲稱「將把媒體人送進監獄」的國民力量黨總統候選人尹錫悅夫人金建熙的發言爭議等，並表示：「不僅是候選人本人，妻子們也對最近的爭議進行了道歉。」報道說：「沒有討論重要的國內外問題，而是腐敗、否定、薩滿教、對媒體人的威脅和欺騙手段吞噬了選舉。」

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