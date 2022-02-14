“容易注冊，難以解除”…Netflix、谷歌、Wavve等5家OTT運營商被罰款. February. 14, 2022 07:43. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. Netflix（奈飛）、YouTube（油管）等5家在線視頻服務（OTT）企業因涉嫌妨礙用戶解除服務而被處以1950萬韓元的罰款。部分企業表示，用戶可以不負擔其他費用而解除，但實際上卻“無法解除”。預計今後OTT用戶可以輕松解除服務。 公平交易委員會13日表示，以違反《電子商務法》爲由，對谷歌、奈飛、KT、LG U+、Content Wavve等5家OTT事業者下達糾正命令，並處以1950萬韓元的罰款。谷歌、奈飛、KT•Wavve•LG U+將分別支付700萬韓元、350萬韓元、300萬韓元。 谷歌和奈飛、LG U+在銷售視頻服務訂閱商品時表示：“簽訂合同後（當月）不能取消訂購，只有等到下月才能解除服務合同。”但是根據《電子商務法》，消費者在加入OTT後，如果不收看內容，從購買之日起7天內隨時可以取消加入，並獲得全額退款。 谷歌和奈飛沒有向消費者如實告知取消訂購的期限和方法。公平交易委員會認爲，因此消費者未能得到取消認購權的保障。 KT和LG U+、Content Wavve的會員加入和合同簽訂可以在網上簡便地進行，但合同的解除、終止、變更等不能在網上進行。消費者必須親自給客服中心打電話才能解除合同。根據現行法律，允許在網上加入及簽約的電子商務事業者，也要在網上提供解除、變更服務。

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