美國公布印度太平洋戰略，「1∼2年內必須改善韓日關系」. February. 14, 2022 07:44. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國拜登政府當地時間11日公布印度太平洋戰略，在其中提出了今後1∼2年內必須追求改善韓日關系的核心行動計劃。隨著拜登政府明確表示要把韓美日三方合作作為牽製中國的核心手段，預計新政府上臺後，韓日關系改善壓力將越來越大。 拜登政府在當天公開的長達19頁的報告中提出了「加強印度太平洋安全」等5大戰略和為實現該戰略「在12至24個月內追求」的10項行動計劃。這是拜登政府首次公布包含印度太平洋戰略具體內容的報告。 報告特別指出擴大韓美日合作是行動計劃之一，並表示：「我們建議加強同盟、合作夥伴之間的相互關系，特別是韓日關系，」「今後將從（韓美日）三方合作的角度出發，調整（印度太平洋）地區戰略。」 該報告還提出了加強臺灣海峽防禦等威懾力的核心行動計劃，並表示：「我們將開發新概念的作戰，構建靈活的指揮控製，並追求多種兵力部署機會。」報告稱朝鮮問題是繼中國、氣候變化、傳染病大流行之後的第四個威脅，並表示：「已經做好了阻止對美國和同盟國的任何攻擊，必要時予以擊敗（defeat）的準備。」

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